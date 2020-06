Des dizaines de souscripteurs au deuxième programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) ont observé lundi dernier un sit-in devant le siège de la direction régionale de cette agence sise à la circonscription administrative d'Ali Mendjeli (Constantine) pour réclamer la remise des décisions d' affectation de leurs logements et l'accélération du rythme des travaux de réalisation.

Les contestataires inscrits aux projets Aadl implantés dans les communes d'El Khroub, Didouche-Mourad et à la ville d'Ali Mendjeli ont organisé ce mouvement de protestation pour faire parvenir leurs préoccupations, liées au retard dans la remise des décisions d'affection et à l'accélération de la cadence de ces chantiers de logements.