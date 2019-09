Les souscripteurs LSP (logement social participatif) de Draria courent toujours après leurs logements dont ils sont propriétaires depuis plus de 10 ans ! Après avoir observé plusieurs mouvements de protestation devant le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, devant la wilaya et la direction du logement d’Alger et se rendant compte de n’avoir eu droit qu’à des promesses sans lendemains, les souscripteurs ont décidé d’organiser un sit-in le 23 septembre prochain devant le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. Cette action affirment-ils sera la première d’une série de mouvements de protestation jusqu’à ce que les pouvoirs publics répondent à leurs revendications. «Le sit-in, cette fois-ci, sera d’envergure nationale. Des souscripteurs LSP de quatre wilayas prendront part à ce mouvement de protestation, à savoir, Alger, Bouira, Constantine et Msila», a indiqué le porte-parole des souscripteurs LSP de Draria, cité par la presse. L’autre nouveauté qui marquera ce sit-in, signale-t-il, est la participation, pour la première fois, des entreprises sous-traitantes employées par le maître d’ouvrage.