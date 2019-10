Le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) a signé jeudi une convention avec l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt) dans l’objectif d’impliquer les start-up dans le développement du e-paiement en Algérie. Paraphé par l’administrateur du GIE Monétique, Madjid Messaoudene et le directeur général de l’Anpt, Abdelhakim Bensaoula, cette convention permettra notamment de développer des projets en rapport avec l’intégration du e-paiement dans les sites Web marchands. Il s’agit de référencier au niveau des banques les start-up qui travaillent dans le développement du e-paiement et qui peuvent apporter une valeur ajoutée dans l’écosystème de la monétique en Algérie.