La manifestation « start up week-end » de promotion de l’entrepreneuriat féminin a enregistré, à Mostaganem, la participation de 44 concurrentes de 20 wilayas du pays. Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre d’un concours mondial a eu lieu du 19 au 21 septembre dans plusieurs pays (67 villes), dont l’Algérie, pour sélectionner la meilleure idée du projet féminin qui prendra part à une manifestation mondiale en 2020 à Singapour. Des ateliers et des sessions de formation ont marqué cette édition de formation dans les domaines du développement des idées au profit d’entreprises innovantes, de communication, d’innovation, de gestion financière et économique et de marketing, entre autres. Le formateur qui accompagne le jeune dans la création d’une microentreprise doit avoir des caractéristiques dont le charisme, la formation universitaire, le professionnalisme, l’expérience et la faculté d’écoute.