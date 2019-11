Des systèmes modernes de signalisation ferroviaire sont en cours d’installation afin d’augmenter les fréquences des trains et renforcer leur sécurité, a indiqué un responsable à l’Agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Ce dernier a souligné l’importance d’introduire et de renforcer les dernières technologies dans la signalisation, la télécommunication et l’électrification pour une modernisation «continue» du réseau ferré. Il a affirmé que tout ce que Anesrif est en train de réaliser actuellement «répond aux standards internationaux», ajoutant que le travail se poursuit pour la modernisation de l’ensemble des lignes ferroviaires. Il a cité, dans ce sens, le système «Ertms», qui est un ensemble d’équipements et de fonctionnalités visant l’exploitation, en toute sécurité, d’une ligne ferroviaire en empêchant les collisions et déraillements suite à une erreur humaine telle que la non-observation d’un signal ou le non-respect d’une limitation de vitesse.