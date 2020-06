Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des transports (FNTT), Seddik Berrama a appelé le ministère de tutelle à imposer aux transporteurs privés l'élaboration des programmes de transport et des mesures à prendre en période de déconfinement, en mettant en place des mesures strictes à la reprise des activités. Le même responsable a mis en garde contre le risque de contamination que pourrait représenter la reprise des activités des transporteurs privés, notamment ceux qui ne respectent pas les lois en termes de nombre de passagers autorisés, de distanciation physique, de désinfection et de prévention. L'intervenant a souligné l'importance de bien étudier le retour du transport privé, aussi bien pour les autobus que pour les taxis, en veillant à l'application de la loi «même pour les véhicules de transport clandestin», préconisant d'élaborer des programmes de transport et d'imposer des conditions aux transporteurs privés, en termes d'heure de travail et de lignes à desservir, notamment s'il est question du retour des travailleurs à leurs postes.