Les Luxembourgeois vont pouvoir prendre le bus ou le train les mains dans les poches: leur petit pays deviendra samedi, le premier, au monde à mettre en oeuvre la gratuité des transports publics sur l’ensemble du territoire. Certaines villes ont déjà mis en place une gratuité partielle - à certaines heures ou pour certains moyens de transport - mais c’est la première fois qu’elle concerne un pays tout entier, selon le ministère luxembourgeois de la Mobilité. La gratuité, vantée comme « une mesure sociale importante », concerne 40% des ménages, qui utilisent les transports en commun, et représente environ 100 euros d’économie par foyer et par an.