Les travailleurs du groupe Etrhb appartenant à l’homme d’affaires Ali Haddad actuellement en détention, ont lancé vendredi dernier, un appel de détresse au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué de la représentation syndicale de l’Etrhb. « En l’absence de visibilité à court, moyen et long terme, nous sommes très inquiets du devenir de notre entreprise et par voie de conséquence des postes de travail directs de plus de 5000 travailleurs », indique le communiqué. Les travailleurs de l’Etrhb protestent contre « le non-versement des salaires depuis le mois de juillet 2019, l’arrêt total des activités de chantier, des usines et des centres de production, la perte des plans de charge suite aux résiliations en chaîne de plusieurs contrats de travaux… ». Le collectif des travailleurs de l’Etrhb

« reste convaincu que la situation actuelle pourrait facilement être redressée moyennant un soutien et une assistance de la part des pouvoirs publics».