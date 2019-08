Entamés en 2012, les travaux de la Grande mosquée d’Alger sont achevés à 100%. En réalité, les travaux sont terminés depuis février. Le complexe culturel et cultuel qui a suscité quelques polémiques à l’annonce de sa réalisation, a coûté 1,5 milliard de dollars. Il faut savoir, au passage, que cette somme inclut les indemnités versées aux familles qui vivaient sur le terrain d’approximativement 30 hectares. Il faut savoir aussi que tout n’est pas gratuit pour le visiteur du site, une fois inauguré. Et pour cause, l’accès au minaret sera payant, de même que l’usage des jumelles depuis le haut du minaret et le parking. L’argent collecté à travers ces prestations, en sus de la location des locaux attenant au complexe permettra l’entretien de l’infrastructure, équipée de 900 caméras de surveillance, et le règlement des salaires des 600 employés qui y travailleront en permanence.