Le ministère des Travaux publics a entamé les études économiques pour la construction, dans le Sud du pays, d'infrastructures routières utilisant l'énergie solaire. Parmi ces études, il a été retenu les lignes de chemin de fer prévues entre Béchar-Tindouf -Ghar Djbilate et celles entre Ghardaïa- In Salah et Tamanrasset jusqu'à In Guezem ainsi que la ligne Annaba et Djebel Onk. Ces lignes de chemin de fer seront électrifiées à l'énergie solaire. Il y a lieu de rappeler que l'Algérie bénéficie de l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde avec «une moyenne annuelle de tout le territoire qui dépasserait

3 600 heures».