Une chose est sûre: Mary Trump ne voit pas son oncle, âgé de 74 ans, se représenter en 2024, comme certaines rumeurs le disent. «J'ai entendu des gens dire - et lui-même l'a dit d'ailleurs je crois - qu'il comptait peut-être se présenter à nouveau à la présidence en 2024. Mais en plus d'autres problèmes, il a des troubles psychologiques qui n'ont jamais été traités et qui vont s'aggraver au fil du temps», explique-t-elle. Enfin, déformation professionnelle sans doute, Mary Trump se plonge dans l'enfance de son oncle pour expliquer ses troubles. «Je tiens mes grands-parents pour directement responsables de son état», lâche-t-elle. «Ce n'est pas de la faute de mes oncles et tantes, qui ont grandi dans le même foyer névrotique et cruel que Donald. Je pense qu'ils auraient pu faire plus une fois adultes, pour alerter les Américains sur leur frère. Mais ils ont préféré se taire», conclut-elle amèrement.