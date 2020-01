De nombreux citoyens tunisiens se sont rassemblés, samedi dernier, devant l’ambassade de Turquie à Tunis pour contester l’intervention de la Turquie dans le conflit libyen. Les manifestants ont scandé des slogans et brandi des pancartes et des banderoles dénonçant l’ingérence de la Turquie en Libye et allant jusqu’à traiter le président turc, Recep Tayyip Erdogan de voleur et de terroriste. Cette manifestation intervient à la suite de la visite du président turc en Tunisie qui avait déclaré lors d’une conférence de presse, jeudi dernier, que la Tunisie et son pays se sont accordés à soutenir le gouvernement Serraj. Des propos qui ont été démentis par le président Kaïs Saïed qui a assuré que la Tunisie ne prendra pas de positions dans le conflit libyen.