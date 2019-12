Le 15ème Congrès national d’urologie se tiendra du 5 au 7 décembre 2019 à l’hôtel El Aurassi – Alger. Ce grand rendez-vous annuel accueillera près de 700 spécialistes en urologie de renommée nationale et internationale, afin d’échanger des points de vue et expériences mais surtout de partager les expertises, faire le bilan d’une année de travaux, grâce à des communications rigoureusement sélectionnées. Un rendez-vous des plus importants, surtout que le nombre de malades souffrant d’affections urologiques est en nette augmentation en Algérie. La prostate est, par exemple, l’une des maladies les plus répandues en Algérie.