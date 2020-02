L’ambassade des États-Unis à Alger annonce l’ouverture de l’appel à candidature pour le programme « Fulbright pour les étudiants étrangers » pour l’année académique 2021-2022. Ce programme offre aux étudiants et jeunes professionnels algériens la possibilité de poursuivre des études supérieures aux États-Unis. La bourse comprend le financement des frais de scolarité et des frais du système d’information sur les étudiants et les visiteurs participant à un programme d’échange, d’ouvrages et de matériel informatique (PC et CDs), d’une allocation de voyage, d’une allocation mensuelle pour le loyer et la nourriture ainsi qu’une assurance maladie et accident. Toutes les disciplines et tous les domaines d’études sont accessibles aux étudiants algériens dans le cadre de ce programme à l’exception des études cliniques. Les étudiants potentiels peuvent postuler en suivant les instructions de candidature sur le site Web de l’ambassade des États-Unis: https://dz.usembassy.gov.