S'exprimant lors de son passage à l'émission LSA Direct du Soir d'Algérie, sur la situation actuelle de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, fortement impactée par la fermeture des frontières, le ministre des Transports, Lazhar Hani, a reconnu que «la compagnie Air Algérie n'est pas à la hauteur des souhaits de la population. Je vous le concède, c'est incontestable. Je suis le premier à le dire, et je le reconnais». Interrogé sur les retards de vols sur Air Algérie, le ministre a indiqué que «le taux de respect des horaires par Air Algérie est de 73%. On est à un point inférieur à la moyenne mondiale. Moi même en voyant ces chiffres, j'ai été agréablement surpris», a-t-il ajouté. Lazhar Hani atribue la cause de ces retards à la gestion par Air Algérie des vols domestiques et internationaux à la fois, d'où la décision de créer une autre compagnie aérienne «low cost» dédiée exclusivement aux vols domestiques. En outre, le ministre a regretté l'absence de «culture d'entreprise» au sein d'Air Algérie.