Quinze personnes ont comparu devant un tribunal de Rabat, jugées pour le vol de plusieurs dizaines de montres de luxe appartenant au roi du Maroc Mohammed VI. Le suspect principal est une femme de ménage de 46 ans, qui travaillait dans un des palais du monarque et est accusée d’avoir volé 36 montres.

Les 14 autres, tous des hommes, sont des détaillants d’or et des intermédiaires. La femme, ont expliqué les avocats, faisait fondre les montres volées pour revendre la matière première à des boutiques spécialisées dans le commerce de l’or, avant de commencer à les vendre en l’état. Elle a « tout avoué », selon sa défense, tandis que les autres prévenus ont affirmé ne pas connaître l’origine des montres. Classé en 2014 par le magazine Forbes parmi les plus riches du monde, avec une fortune estimée alors à plus de 2,5 milliards de dollars, le roi Mohammed VI mène un train de vie fastueux. En septembre 2018, un compte Instagram dédié aux montres haut de gamme avait analysé une photo du roi: la légende décrit la montre à son poignet comme une Patek Philippe en or blanc incrusté de 883 diamants d’une valeur de 1,2 million de dollars.