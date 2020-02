La wilaya d’Oran œuvre pour le classement des zones humides « Oum Ghellaz » et « Dhayet Morsli » à Oran sur la liste Ramsar, selon la directrice de l’environnement de la wilaya d’Oran. Le projet de classement des deux zones, en élaboration en coordination avec la Conservation des forêts d’Oran, répond à cinq critères portant notamment sur la présence de certaines espèces d’oiseaux pour une période de trois ans et la lutte contre les causes de pollution par les autorités locales, notamment avec l’inscription d’une opération de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées au niveau de la commune de Oued Tlélat, a fait savoir Dahou Samira. Le dossier, qui est à un stade avancé, sera transmis après élaboration à une commission ministérielle qui le prendra en charge en inscrivant un projet de classement au titre de la Convention internationale « Ramsar », selon la responsable qui a souligné que le classement des deux zones, considérées également touristiques, sera un acquis pour la wilaya d’Oran.