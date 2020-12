L'Algérie prend très au sérieux les zoonoses! Elle vient de créer un comité national de prévention de ces maladies et infections animales transmissibles à l'homme. Le décret exécutif 20-341 stipule qu'il «est créé un Comité national doté de comités de wilaya de prévention et de lutte contre les zoonoses» dénommés respectivement le «Comité national» et le «comité de wilaya». Le texte prévoit que le Comité national soit placé auprès du ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale. De plus, le Comité national est un organe permanent consultatif, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation de l'ensemble des actions de prévention et de lutte contre les zoonoses, souligne le texte réglementaire. À ce titre, il est, notamment chargé d'observer, de veiller et de chercher l'alerte, en cas de menace d'épizootie et/ou d'épidémie, d'élaborer et de promouvoir, à l'échelle nationale, les programmes de prévention et de lutte et de valider les plans de leur mise en oeuvre.