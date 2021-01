L'Algérie a levé l'interdiction sur l'exportation du sucre et de l'huile alimentaire, selon une récente note du ministère du Commerce, rapporte le site tsa-algérie.com. Cette décision a été prise par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, après une réunion qui s'est tenue le 24 décembre entre les producteurs de sucre et d'huile et le ministre du Commerce, précise la même source. Pour reprendre l'exportation de ces deux produits, les producteurs algériens doivent satisfaire deux conditions: ne pas impacter l'approvisionnement du marché national et n'avoir pas reçu de subventions publiques pour leur production, selon la même note. L'Algérie avait décidé de suspendre les exportations de l'huile et du sucre en avril 2020 dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19.