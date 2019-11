La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, dans la wilaya d’El Bayadh, que son secteur a bénéficié dernièrement de la levée du gel sur 22 opérations au niveau national. La ministre a fait savoir que parmi ces opérations figurent celles de création d’établissements et de centres psychopédagogiques pour enfants déficients mentaux. Ghania Eddalia a souligné que les établissements et centres qui seront ouverts pour la prise en charge des enfants inadaptés permettra un recrutement en matière d’encadrement et de formation, ajoutant que son secteur encourage le mouvement associatif et les opérateurs privés à contribuer à l’ouverture d’écoles de prise en charge des handicapés mentaux et des autistes en vue de soutenir le secteur public dans le cadre des efforts conjugués de tous les acteurs de la société pour la prise en charge des catégories vulnérables.