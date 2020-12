LG Electronics ne manquera pas le CES 2021 qui se tiendra exceptionnellement ce début janvier en ligne. Il devra présenter sa technologie avancée et économe en énergie, son chauffe-eau à pompe à chaleur. Récipiendaire du CES Innovation Award, le nouveau modèle est alimenté par le célèbre compresseur Dual Inverter de LG, qui favorise un chauffage rapide et efficace de l'eau. Des avantages qui s'ajoutent à d'autres, à savoir la réduction de la consommation d'électricité et les coûts de fonctionnement. De plus, cet appareil intelligent, efficace et durable est compatible avec l'application LG ThinQ ™ pour un contrôle pratique de l'intérieur ou de l'extérieur de la maison. Aussi, le chauffe-eau à pompe à chaleur intelligent Inverter est au Wi-Fi, ce qui lui permet de fonctionner de manière transparente avec l'application mobile ThinQ de LG, disponible sur Androïd et iOS.