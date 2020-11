La Société algérienne de production de poids-lourds de marque Mercedes-Benz «SAPPL-MB», relevant de la direction des industries militaires mécaniques (MDN), a procédé mardi à la livraison de 389 camions multifonctions et de bus à Alger au profit de 16 institutions militaires et civiles publiques et privées. Ainsi, 320 camions ont été livrés au profit de la direction centrale du matériel, relevant du MDN, 15 au profit de l'Etablissement central de construction relevant du MDN, 10 au profit de la société El Baraka Construction, un camion au profit de l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (Engtp, filiale de Sonatrach), quatre au profit de Cosider Construction (filiale du groupe Cosider), six au profit de l'entreprise publique de transport Filtrans, deux au profit de l'entreprise Halliburton et deux camions au profit de la Société de maintenance industrielle Somiz.