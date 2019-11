Le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc), Tarek Kour, a annoncé l’institution d’un Prix national de la meilleure recherche scientifique et oeuvre journalistique en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Intervenant lors d’une journée d’études organisée par l’Onplc et consacrée au débat et à l’examen des axes stratégiques de l’avant-projet de

politique nationale globale de prévention contre la corruption, Kour a annoncé «solennellement l’institution, à partir de l’année prochaine, d’un Prix national de la meilleure recherche scientifique et oeuvre journalistique en matière de prévention et de lutte contre la corruption». L’institution de ce prix a pour objectif d’encourager la recherche scientifique en vue de promouvoir la bonne gouvernance et prévenir et lutter contre la corruption.