Il s'appelle Lyès Yala, il habite dans le quartier d'El Hamiz à Alger. Ce nom peut ne rien dire aux communs des Algériens, mais dans le milieu national du jeu d'échecs, c'est l'une des valeurs sûres de l'Algérie. Sociétaire du club Force Echiquéenne Six (F.E.6)-Béjaïa, Lyès est engagé pour une séance de simultanée d'échecs, au complexe Mohamed Boudiaf d'Alger, le 22 décembre 2022, en présence d'un représentant du fameux Guiness book. On aura compris qu'il entend battre le record de partie d'échecs simultanée avec un maximum de joueurs. Le record mondial est de 251 adversaires pendant 17 heures et 47 minutes. Pour réaliser l'exploit, Lyès a pris un authentique entraîneur en la personne de Malek Tazaghout. Il a également décroché l'accord d'une dizaine de pays, sur les cinq continents pour s'entraîner à des parties d'échecs en simultannée. Pour réussir son challenge qui, faut-il le souligner, profitera à la pratique du jeu d'échecs en Algérie, il aura certainement besoin d'un coup de main du ministère de la Jeunesse et des sports. L'appel est lancé...