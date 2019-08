A l’instar des grandes métropoles de par le monde, qui éclairent leurs monuments emblématiques et historiques par des éclairages adéquats, Alger ne fait pas exception à la règle et depuis presque deux ans, le plus célèbre de ses monuments à savoir Maqam Echahid, qui surplombe la commune d’El Madania, s’illumine à la tombée de la nuit. Ainsi, les trois branches de palmiers qui composent le fameux édifice, enfilent, la nuit venue, les couleurs de l’emblème national lui donnant plus d’éclat, ne laissant pas indifférent le visiteur de passage dans la capitale. Or, depuis quelques semaines, le monument a changé carrément de couleur laissant sans voix, les riverains d’El Madania ainsi que les automobilistes empruntant l’autoroute. En effet, les couleurs nationales ont laissé place à un rose virant au pourpre de mauvais goût, les responsables en charge de l’éclairage de l’édifice, se sont-ils aperçus de l’anomalie, ou est-ce le nouvel habillage pour ce monument si cher aux Algérois ?