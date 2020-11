Caracas a réagi à la lettre d'Emmanuel Macron à l'occasion du décès de Diego Maradona. Dans cette dernière, tout en honorant la carrière du célèbre footballeur, le président français a évoqué le goût «amer» que laisseront ses engagements politiques: «Ce goût du peuple, Diego Maradona le vivra aussi hors des terrains. Mais ses expéditions auprès de Fidel Castro comme de Hugo Chavez auront le goût d'une défaite amère. C'est bien sur les terrains que Maradona a fait la révolution», indique le texte. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a dénoncé ces propos en pointant la défaite des autorités françaises face aux manifestations d'envergure des Gilets jaunes. «Monsieur Emmanuel Macron et ses conseillers voulaient afficher une prose poétique pour faire leurs adieux au grand Diego», a d'abord jugé le chef de la diplomatie vénézuélienne sur Twitter. Et de poursuivre: «Cependant, ils déshonorent ses idéaux et ses luttes. La seule défaite est celle d'une classe politique qui tremble devant l'uniforme jaune des travailleurs.»