L’inspection générale des finances (IGF) a entamé des enquêtes approfondies concernant des marchés publics ayant été conclus dans les secteurs sensibles qui ont dévoré des milliards, rapporte le site d’information arabophone Ennahar Online. Les enquêtes ont touché plusieurs entreprises dans les secteurs des transports, les travaux publics et les ressources en eau. Les inspecteurs se sont concentrés sur tous les projets confiés à un certain nombre d’hommes d’affaires incarcérés et sur les critères selon lesquels ces marchés publics ont été conclus, ajoute la même source qui précise que des anciens responsables ainsi que des membres de commissions de marchés publics, depuis 2000 jusqu’à 2019, ont été convoqués dans ce cadre, apprend-on.