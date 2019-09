Cinquante et un couples issus des différentes catégories sociales ont convolé en justes noces dans la nuit de vendredi à hier dans la ville de Metlili, au sud de Ghardaïa, au cours d’une cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée dans la pure tradition ancestrale de la région. Organisé dans un climat festif par des associations caritatives et religieuses de Metléli, à l’occasion de la commémoration du 19ème anniversaire du décès de la grande figure emblématique du rite malikite Cheikh Sidi Hadj Mohamed Belekbir, (1911-2000), fondateur de la grande zaouïa du Touat (Adrar), cet événement ambitionne de revivifier et de revaloriser le patrimoine spirituel du Sud algérien. Cette commémoration tend à devenir un véritable rendez-vous annuel et se veut aussi une aubaine pour permettre aux générations montantes de prendre connaissance du parcours exemplaire de ce religieux connu pour sa droiture et sa probité.