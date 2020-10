C'est hier, 17 octobre, qu'a eu lieu le lancement, à Lyon en France, d'un collectif d'Algériennes et d'Algériens issu de la société civile. Ce collectif qui a rassemblé une quarantaine de personnalités politiques, scientifiques et culturelles, a pour but de structurer cette communauté d'une part et d'autre part, interpeller cette date historique du 17 octobre, le gouvernement français a inscrit cet événement dans le calendrier des dates officielles, rendre hommage aux victimes de ces massacres en créant un lieu mémorial à Paris, et à l'ouverture d'archives aux historiens et aux scientifiques. Lors de cette rencontre, un appel a été également lancé à la communauté nationale établie à l'étranger pour participer massivement au référendum sur la Constitution prévu le 1er novembre prochain. C'est dans cet esprit constructif et positif que le mouvement «Nouvelle voie» (massar jadid) souhaite contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.