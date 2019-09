Un nouveau match amical entre l’Equipe nationale algérienne et son homologue française semble «très compliqué» à organiser, selon Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. «Depuis que je suis élu, je souhaite que l’Équipe de France joue contre l’Algérie […] Mais aujourd’hui, la perspective d’une rencontre entre les deux nations semble s’éloigner», a confié le patron de la FFF à France TV Sport. Et d’ajouter : «Je veux que le match se tienne là-bas, car la France a déjà accueilli l’Algérie en 2001, mais nous n’avons jamais obtenu les autorisations en termes de sécurité. On a l’impression que c’est le seul pays où l’Équipe de France ne peut pas jouer.» Les chances de voir la rencontre avoir lieu se réduisent, d’autant plus que « le nombre de dates pour des matchs amicaux est dorénavant très faible», poursuit le président de la FFF.Ce projet de rencontre pourrait donc faire office de nouveau rendez-vous manqué.