Au Panthéon des légendes vivantes du sport roi algérien, Mustapha Dahleb figure en place privilégiée. Icône du PSG des années Borelli, chouchou incontesté du Parc-des-Princes, maître à jouer de l'inoubliable EN-82, «Moumous», pour les intimes, demeure une référence pour les Parisiens. En effet, l'international français dont la mère est algérienne, Kylian Mbappé a dévoilé son onze de légende du Paris Saint-Germain dans le cadre des 50 ans du club de la capitale avec l'Algérien Mustapha Dahleb, aux côtés des Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic et de ses ex-coéquipiers Thiago Silva, Dani Alves ou encore Thiago Motta. Passé par le PSG entre 1974 et 1984, le milieu offensif algérien compte 310 matchs et 98 buts à son actif sous les couleurs parisiennes, dont il aura été l'une des premières stars. Une présence méritée.