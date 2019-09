Le groupe médiatique à capitaux saoudiens MBC va lancer la semaine prochaine une chaîne de divertissement destinée aux téléspectateurs du Maghreb. MBC 5, qui émettra par satellite à partir du samedi 21 septembre 2019, se veut une chaîne familiale. La soirée de lancement sera marquée par la diffusion du premier épisode de la cinquième saison de «the Voice», un concours panarabe de chant, en exclusivité pour le public du Maghreb sur la nouvelle chaîne. «Ce projet va stimuler les investissements, développer considérablement les productions nationales et contribuer ainsi à la promotion et à l’expansion du marché. Ceci permettra de créer de nouvelles opportunités d’emplois, particulièrement chez les jeunes, et favorisera les échanges d’expériences, tant sur le plan local et régional, que sur l’international. A ce titre, MBC offre tout un panel de programmes aussi diversifiés que progressifs, incluant des productions maghrébines, arabes, ainsi que d’autres émissions et créations exclusives», annonce le groupe MBC, dans un communiqué.