Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, a annoncé, lundi dernier à Djanet, que ses services devront procéder prochainement à la signature d’une convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique permettant aux médecins généralistes ayant accompli les cinq années de service civil au niveau des régions du Sud d’accéder à la formation en médecine spécialisée sans passer le concours, et ce dans l’objectif «d’améliorer l’encadrement médical et la prise en charge de la santé du citoyen».