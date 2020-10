Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a annoncé la création de 20 nouvelles spécialités de formation aux métiers de l'eau à partir de l'année prochaine.

«La formation figure parmi les projets du secteur en vue de préserver la pérennité de ses institutions et valoriser la ressource humaine», a indiqué le ministre. L'encadrement et la qualification adoptés par le secteur visent à s'adapter aux nouveautés de ce domaine sur les plans technique et technologique, a-t-il expliqué relevant que les métiers de l'eaunécessitent une adaptation continue aux développements technologique et numérique.«Nous comptons créer près de 20 nouvelles spécialités dans les métiers de l'eau à partir de l'année prochaine», a-t-il révélé. Le premier groupe des cadres installés récemment au sein de l'ADE sera formé durant la nouvelle année de formation, a-t-il fait savoir.