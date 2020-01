Les enfants exposés aux écrans (télévision, console de jeux, tablette, smartphone, ordinateur) le matin avant l’école ont trois fois plus de risque d’avoir des troubles du langage, selon des chercheurs. Si en plus, ils discutent «rarement, voire jamais», du contenu des écrans avec leurs parents, ces enfants multiplient par six leur risque d’avoir des troubles du langage, d’après cette étude parue mardi dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France (SpF). «Ce n’est pas le temps passé devant les écrans, en moyenne vingt minutes le matin, mais le moment de la journée qui a un impact», explique l’une des chercheuses, le docteur Manon Collet de l’université de Rennes.»Cela va épuiser leur attention et les rendre moins aptes aux apprentissages», ajoute-t-elle. Des études ont montré que les jeunes enfants exposés aux écrans avaient moins d’interaction émotionnelle avec leur entourage nécessaire à leur développement psychomoteur.