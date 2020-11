La planète jeux vidéo attendait l'événement depuis des mois: Microsoft mettait en vente hier sa nouvelle console Xbox Series, deux jours avant le lancement de la Play Station 5 de Sony, marquant le passage à une nouvelle génération de machines. Les deux consoles, disponibles chacune en deux versions à des prix différents, se disputeront notamment les coeurs et les portefeuilles des joueurs pendant la saison des fêtes de fin d'année, traditionnellement lucrative pour le secteur du jeu. Microsoft propose ainsi la Xbox Series X, modèle «premium» au prix de 499 dollars, et sa petite soeur la Xbox Series S, aux performances d'affichage moindres, dépourvue de lecteur de disque et aux dimensions réduites comme son prix: 299 dollars. L'américain avait vendu deux fois moins d'exemplaires de sa précédente console, la Xbox One, que son rival japonais de Play Station 4, toutes deux étant sorties fin 2013. Ce nouveau chapitre de l'histoire des jeux vidéo sera différent des précédents lancements en grande pompe, à cause du coronavirus et des restrictions imposées dans plusieurs pays.