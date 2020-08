Des étudiants du Centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila ont bénéficié de bourses pour poursuivre leurs études supérieures en Hongrie au titre de l’année universitaire 2020-2021 dans le cadre d’un programme de coopération internationale entre l’Algérie et la Hongrie. Selon le directeur de cet établissement d’enseignement supérieur, «cette coopération avec la Hongrie est la première du genre pour le Centre universitaire de Mila, qui permettra à quatre étudiants, majors de promotions, dans une première phase, de poursuivre leurs études de master et doctorat dans plusieurs spécialités». Le responsable s’est félicité de la progression du centre universitaire de Mila dans son classement par « webometrics » qui évalue la présence des universités sur Internet et la facilité de l’échange des connaissances scientifiques. Cette évaluation a concerné plus de 30 000 institutions d’enseignement supérieur à travers 200 pays.