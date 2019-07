Près de 65.000 quintaux d’ail ont été stockés par les opérateurs privés, à travers le territoire national au titre de l’actuelle saison agricole. Cette quantité d’ail stockée a été prise en charge exclusivement par des opérateurs économiques privés, préalablement désignés par le ministère de l’Agriculture du Développement rural et de la Pêche maritime. La quantité de la production nationale d’ail destinée au stockage pour cette année s’élève à 100.000 quintaux. Plus de 38.000 quintaux d’ail ont été stockés au cours de la précédente saison. La hausse des quantités destinées au stockage pour cette saison va permettre de garantir la disponibilité de ce produit tout au long de l’année et à des prix abordables.