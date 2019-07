Les exportations de la wilaya de Mila durant le premier trimestre, d’une valeur de 70 954 636 de dinars sont constituées d’huile d’olive, d’oignon sauvage, d’escargots, de biscuits et de fibres de polyester. Les entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d’industrie, CCI- Beni Haroun, de la wilaya de Mila ont exporté pour plus de 528 400 euros de produits naturels et manufacturés au cours du première semestre 2019. 30 250 kg d’escargots et 470 000 kg d’oignon sauvage ont été exportés vers l’Italie, 286 165 kg de fibres de polyester vers la Tunisie et 1 820 litres d’huile d’olive vers le sultanat d’Oman et 14 330 kg de biscuits vers la Guinée. Cette dernière opération est une véritable première pour la CCI- Beni Haroun qui enregistre là, la première transaction commerciale avec un pays subsaharien.