Six étudiantes universitaires se sont qualifiées à la finale du concours «Miss distinction culturelle et créative» dont la première édition est organisée à Tiaret à l’issue des demi-finales qui ont eu lieu samedi à la Maison de la culture Ali Maâchi de Tiaret. Le tour des demi-finales de ce concours a vu la participation de neuf candidates dont les qualifiées pour la finale prévue le 7 mars prochain à la maison de la culture Ali Maâchi, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Le concours vise à tester les capacités des étudiantes dans différents domaines culturels suivant des critères prenant en considération le mode d’expression des idées, l’esthétique et la présence sur scène, entre autres, selon l’étudiante Romaïssa Chams El Assil Dorane, animatrice de l’équipe «Affak Tamayouz» de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret.