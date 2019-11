Mobilis, premier opérateur mobile en Algérie, compte plus de 18 millions d’abonnés, mais qui sont loin d’être satisfaits. Ces derniers se plaignent, mais ne trouvent pas l’écoute et le répondant nécessaires qui doivent être la priorité de toute entreprise d’offre de service car un client non satisfait est un client de perdu ! Ce sera sûrement le cas pour les clients de Mobilis de Haï El Binaa à Dély Brahim qui se plaignent depuis plus d’une semaine d’une absence totale du réseau de l’opérateur national. Ces derniers n’arrivent ni à recevoir ni à émettre un appel. Le calvaire ! Il semblerait qu’il s’agit d’une panne du relais, mais si c’est le cas, pour quelle raison l’opérateur n’a-t-il toujours pas pris la peine de la réparer ? D’informer sa clientèle et de s’excuser auprès d’elle ? Il faut dire qu’il ne s’agit pas là d’une première pour Mobilis dont le réseau a été fortement perturbé dans plusieurs wilayas, il y a près d’un mois, à cause d’une panne technique. à cette époque, Mobilis n’avait également pas jugé utile d’aviser.