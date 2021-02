Un hommage au philosophe et historien Mohammed Arkoun sera rendu le 15 février et ce, dans les cinq antennes de l'Institut français en Algérie, à savoir Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen. Considéré comme l'une des plus grandes figures de la pensée philosophique et anthropologique du fait religieux de la deuxième moitié du XXe siècle, Mohammed Arkoun a apporté une nouvelle approche à l'Histoire et aux textes de l'islam. Prônant un islam humaniste et fervent défenseur du dialogue des religions, Mohammed Arkoun a été professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne. Il était également récipiendaire de la Légion d'Honneur. Afin de lui rendre hommage, l'Institut français invite Sylvie Arkoun, fille de l'intellectuel et Aïssa Kadri, professeur émérite à l'université Paris 8, à revenir sur le parcours d'un intellectuel qui aura marqué son temps.