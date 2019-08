Via un communiqué officiel, le roi du Maroc Mohammed VI a annoncé ne plus organiser, à partir de cette année, la cérémonie officielle «célébrant son anniversaire». Le roi qui fêtera ses 56 ans le 21 août prochain n’a pas précisé les raisons de cette décision. S’il avait l’habitude de le célébrer en organisant de somptueuses fêtes, il vient de prendre une étonnante décision. «Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a donné l’ordre de ne plus organiser, à partir de cette année, la cérémonie officielle de célébration de l’anniversaire du souverain au Palais royal, qui a lieu le 21 août de chaque année», a annoncé le communiqué. Pour son 54e anniversaire, en 2017, le roi avait d’ailleurs organisé une réception dans la ville de M’diq (nord) en présence d’une foule de représentants du monde politique, diplomatique et militaire.