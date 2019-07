Le Prix national Mohand Akli Haddadou de la meilleure œuvre scientifique en langue amazighe sera institué à partir de cette année. L’initiative émane de l’association Agraw du village Takhlidjt de la commune de Chemini qui dépend de la wilaya de Béjaïa, sous le haut patronage du Haut Commissariat à l’amazighité. Un appel à candidature a été lancé. Les postulants ont jusqu’au 5 août 2019, pour proposer un article ou une étude dans les domaines regroupant «la linguistique et les sciences du langage : lexicologie, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, etc.». «Seuls les articles ou études des années 2017, 2018 et 2019 seront pris en compte» est-il exigé. Les candidats doivent adresser leurs publications à l’adresse : prixmohandaklihaddadougmail.com, au plus tard le 5 août 2019. Le prix Mohand Akli Haddadou sera décerné exceptionnellement cette année à l’occasion de la tenue de la 2e Agora du livre organisée par l’association Agraw.