Le Centre national du registre du commerce (Cnrc) a annoncé, dans un communiqué, la réduction des tarifs relatifs à l'inscription au registre du commerce et aux publicités légales, lorsque le paiement se fait par voie électronique. Cette mesure vise, notamment à inciter les commerçants et les opérateurs économiques à utiliser ce mode de paiement, vu ses avantages tels que la facilitation et la rapidité de l'opération d'inscription au registre du commerce. Elle vient en application des dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2020, modifiant et complétant l'arrêté du31 octobre 2016, fixant les tarifs applicables par le Cnrc au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités légales. Concernant le commerce ambulant, les tarifs afférents à l'inscription sont réduits d'environ 56%, si le paiement s'effectue par voie électronique. Les réductions concernent également les tarifs liés à la délivrance de différentes attestations par le Cnrc quand le paiement se fait par voie électronique.