Une campagne baptisée «Mon histoire Covid-19», visant à recueillir et partager les expériences vécues par les jeunes du monde entier face à la pandémie du coronavirus, a été lancée par l'Unesco sur son site Internet. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la «réponse» que veut apporter l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture à la pandémie du coronavirus, à travers la «mise en lumière des jeunes, de leurs sentiments, de leurs actions et de leur épanouissement en ces temps difficiles».Plusieurs sujets en lien avec la gestion du quotidien marqué par les mesures de confinement strictes ont été développés par la jeunesse du monde entier pour «garder un esprit positif» face à la pandémie et donner de nouvelles formes au concept de solidarité, explique-t-on sur le site. Etre volontaire pour aider sa communauté, trouver des moyens d'apprentissage innovants ou encore prendre soin de ses proches, de ses voisins ou de ses amis, entre autres, sont autant de sujets créés pour se rendre utile et vaincre les contraintes du confinement.