Le tourisme familial et récréatif figure parmi les secteurs d’activité qui ont connu la plus grande dynamique en 2019 à Mostaganem, confirmant ainsi la vocation de cette ville surnommée à juste titre «la perle de la Méditerranée».

L’amélioration indiquée s’observe à travers l’affluence croissante des estivants des quatre coins du pays et de l’étranger accueillis chaque été dans les stations touristiques de cette région côtière attractive. L’intérêt des vacanciers s’explique notamment par les investissements engagés. Le bilan de la saison estivale écoulée fait ainsi ressortir que quelque 10 millions de vacanciers ont foulé le sable doré des 43 plages autorisées à la baignade. Le parc d’attractions et de loisirs «Mostaland», a reçu plus de 700 000 visiteurs au cours de la dernière saison estivale, tandis que l’aquaparc d’un groupe hôtelier privé a enregistré, lui, près de 70 000 estivants.