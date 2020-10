Six fermes aquacoles dans la wilaya de Mostaganem totalisant une capacité de production globale de 1 750 tonnes de poissons sont entrées dernièrement en phase de commercialisation. Il s'agit de trois fermes d'élevage de la daurade et du loup de mer en cages flottantes (1600 tonnes) et trois autres fermes de production de moules à l'aide de filets (150 tonnes).

Le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques a annoncé que cinq autres projets entreront en phase de réalisation et d'exploitation l'année prochaine. Les mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus cette année ont affecté l'avancement des projets programmés, en particulier ceux liés à la mise en place de cages flottantes en mer ou à l'acquisition d'équipements et de fournitures de l'étranger, a fait savoir Rahmani. Selon le même responsable, la production de la wilaya devra atteindre, au cours des deux prochaines années, entre 7 000 et 8 000 tonnes de daurade et de loup de mer et 300 tonnes de moules, après que tous les projets approuvés sont entrés dans la phase de commercialisation.