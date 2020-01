Les exercices mathématiques ou les jeux cognitifs, en général, sont liés à des connexions de plus en plus nombreuses au sein du cerveau. De fait, ces nouvelles connexions améliorent le fonctionnement du cerveau, permettent de décélérer son vieillissement et sont utiles pour comprendre d’autres effets de ces jeux cités précédemment. En plus de la création de nouvelles connexions, qui se raréfient avec l’âge, les jeux semblables aux mots croisés ou aux anagrammes, seraient utiles pour nos synapses ces petits ponts qui font passer des informations entre les neurones à des fins de restructuration. Avec tous ces effets positifs, il faut fortement encourager les personnes âgées, les familles qui les entourent et les professionnels de santé travaillant en maison de retraite, et tenter de stimuler le plus possible les personnes âgées avec ces jeux divers et variés.

En milieu hospitalier, on pense notamment aux psychologues, aux orthophonistes et aux psychomotriciens, pour mener à bien ce travail, malgré des conditions d’adaptation difficiles.