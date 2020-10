C'est un investisseur algérien résidant à l'étranger, qui a eu un coup de foudre pour une ville du Sud-Ouest du pays: Naâma. Il est tombé sous le charme de ses sites touristiques, ses ksours et sa diversité naturelle et culturelle. Il décide alors d'investir et c'est le début de ses déboires. La première tentative a porté sur un projet de création d'une unité de transformation de bitume et de fabrication d'émulsions ainsi qu'un centre de distribution et de stockage de carburant. Après le dépôt des documents nécessaires, il découvre que son projet a été attribué à un proche de... Non découragé par ce premier échec, il décide de créer un parc de loisirs qui essuie le même refus de la part des autorités locales. Voulant obtenir un rendez-vous avec le wali, en vue de lui éclairer la situation, en vain. Le même refus. Que se passe-t-il dans cette wilaya qui s'offre le luxe de refuser des investissements? Au moment où la nouvelle Algérie se met en place et les pratiques bureaucratiques sont en train d'être bannies, Naâma donne l'impression d'évoluer hors temps, hors champ. Il faut que ces situations cessent!